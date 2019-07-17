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Также « Гортрансу» придется изменить маршрут автобуса № 1 , следующий с ЖД вокзала в Кольцово. В прямом направлении его пустят по улицам Карла Либкнехта , Малышева , Восточной и Сибирскому тракту , в обратном — без изменений. Не смогут проехать через перекресток и автомобилисты , для них организуют объезд по улицам Бажова , Куйбышева , Луначарского , Энгельса , Мичурина , Карла Маркса , Мамина-Сибиряка , Белинского и Красноармейской.





Это уже второй этап ремонта трамвайных путей , пролегающих по перекрестку. До этого подрядчик приводил в порядок пути на Куйбышева — Белинского , сейчас поднялся чуть выше по Куйбышева. Работы идут исключительно по выходным , когда трафик в городе снижается.





Еще один этап перекрытий запланирован на 23:00 26 июля и до 6:00 29 июля. Движение трамваев № 10 и 21 закроют по Куйбышева и Луначарского от « Дома художника» до конечной ЦПКиО. Ограничения также распространятся на автобус № 1 и на автомобили.

С 23:00 пятницы19 июляи до 6:00 понедельника22 июлярабочие снова перекроют для проезда перекресток улиц Куйбышева и Луначарского. На это время ограничат движение трамваев № 414202532 от остановкиКиностудия» доДома художников», рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии.