Куйбышева — Луначарского снова закроют от трамваев и автомобилей
09:46, 17 Июль 2019
В выходные рабочие снова займутся ремонтом перекрестка.
С 23:00 пятницы, 19 июля, и до 6:00 понедельника, 22 июля, рабочие снова перекроют для проезда перекресток улиц Куйбышева и Луначарского. На это время ограничат движение трамваев № 4, 6, 14, 20, 25, 32 от остановки «Киностудия» до «Дома художников», рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии.
Также «Гортрансу» придется изменить маршрут автобуса № 1, следующий с ЖД вокзала в Кольцово. В прямом направлении его пустят по улицам Карла Либкнехта, Малышева, Восточной и Сибирскому тракту, в обратном — без изменений. Не смогут проехать через перекресток и автомобилисты, для них организуют объезд по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.
Это уже второй этап ремонта трамвайных путей, пролегающих по перекрестку. До этого подрядчик приводил в порядок пути на Куйбышева — Белинского, сейчас поднялся чуть выше по Куйбышева. Работы идут исключительно по выходным, когда трафик в городе снижается.
Еще один этап перекрытий запланирован на 23:00 26 июля и до 6:00 29 июля. Движение трамваев № 10 и 21 закроют по Куйбышева и Луначарского от «Дома художника» до конечной ЦПКиО. Ограничения также распространятся на автобус № 1 и на автомобили.
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