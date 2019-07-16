Во время реконструкции Зеленой рощи будут закрывать входы

Урбанист Владимир Злоказов, который был на брифинге, рассказал ЕТВ, что договорился с Алексеем Бубновым о встрече, чтобы обсудить правки в проект реконструкции Зеленой рощи. Архитектора не устраивает ситуация с вырубкой деревьев, идеально ровными дорожками и водоотведением в парке. О его предложениях читайте здесь.

Бубнов согласился рассмотреть те предложения урбаниста, которые не коснутся спортивной зоны, поскольку ее начнут строить уже сейчас. Он предложил Злоказову записаться на прием.

ЕТВ делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.