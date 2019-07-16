Во время реконструкции Зеленой рощи будут закрывать входы
Благоустройство Зеленой рощи начнется уже сегодня-завтра. Об этом на брифинге для журналистов, на который не позвали ЕТВ, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. Он уточнил, что во время реконструкции парка будут перекрывать входы и ставить ограждения, чтобы дети не попали под технику. В частности, при прокладывании дорожек перекроют входы с Шейнкмана и Дворца молодежи. Деревья не станут вырубать до августа. «Щядяще и аккуратно будем к этому подходить», — сказал Бубнов. Также вице-мэр по благоустройству объяснил, что сделают в Зеленой роще до конца 2018 года.
Мы хотим в этом году сделать спортивное ядро. Это волейбольнная, футбольная, теннисная площадка и четыре для баскетбола. Площадка воркаута сохранится, они востребованы.
Урбанист Владимир Злоказов, который был на брифинге, рассказал ЕТВ, что договорился с Алексеем Бубновым о встрече, чтобы обсудить правки в проект реконструкции Зеленой рощи. Архитектора не устраивает ситуация с вырубкой деревьев, идеально ровными дорожками и водоотведением в парке. О его предложениях читайте здесь.
Бубнов согласился рассмотреть те предложения урбаниста, которые не коснутся спортивной зоны, поскольку ее начнут строить уже сейчас. Он предложил Злоказову записаться на прием.
ЕТВ делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.