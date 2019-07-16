Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге в сквере на Ясной поставят качели и скамью за 2,5 млн

08:40, 16 Июль 2019
image-1.jpg
Фото: Яндекс.Карты
Ранее администрация города искала компанию, которая подготовит концепцию благоустройства парка.

Мэрия Екатеринбурга заплатит 2,5 миллиона рублей за малые архитектурные формы в сквере на Ясной. Речь идет о границах парка от культурно-досугового центра «Дружба» по Академика Бардина до дома № 24/3 по улице Начдива Онуфриева до проезда между домами № 11 и 13 по Академика Бардина. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

За предложенные деньги подрядчику предстоит установить две качели с названиями «Водонапорная башня» и «Цирк», сделать арт-объект в виде светового дерева и разместить скамейку из композитного дерева. Также в стоимость входит перевозка грузов, бетон, устройство основания под фундаменты, копание ям.

Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».

Качели должны быть с двумя сиденьями с креплениями из нержавеющей стали и страховками. Материал сидений — термопласт с алюминиевой пластиной. Рисунки с цирком и водонапорной башней украсят одну из опор каждой качели. Скамейка будет выглядеть, как круг с трубой посередине. Аукцион проведут 26 июля 2019 года. Закончить работы должны до 1 сентября 2019 года.

В январе мы писали о том, что администрация ищет компанию, которая разработает концепцию благоустройства сквера на Ясной. Заказчик хотел, чтобы в проект вписали архитектурную подсветку, детскую площадку, велодорожки и зону для катания на скейте и роликах, а также площадку для воркаута. В конкурсе победила компания «Швабе-Урал».

В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья
Будьте внимательнее и не гуляйте под зелеными насаждениями.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге в сквере на Ясной поставят качели и скамью за 2,5 млн»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, госзакупки, благоустройство, Администрация Екатеринбурга, Свердловская область , сквер, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парки и скверы Высокинского
События
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Антон Шагин - актёр и поэт
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов