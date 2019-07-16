В Екатеринбурге в сквере на Ясной поставят качели и скамью за 2,5 млн

Мэрия Екатеринбурга заплатит 2,5 миллиона рублей за малые архитектурные формы в сквере на Ясной. Речь идет о границах парка от культурно-досугового центра «Дружба» по Академика Бардина до дома № 24/3 по улице Начдива Онуфриева до проезда между домами № 11 и 13 по Академика Бардина. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

За предложенные деньги подрядчику предстоит установить две качели с названиями «Водонапорная башня» и «Цирк», сделать арт-объект в виде светового дерева и разместить скамейку из композитного дерева. Также в стоимость входит перевозка грузов, бетон, устройство основания под фундаменты, копание ям.