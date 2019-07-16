В Екатеринбурге в сквере на Ясной поставят качели и скамью за 2,5 млн
Мэрия Екатеринбурга заплатит 2,5 миллиона рублей за малые архитектурные формы в сквере на Ясной. Речь идет о границах парка от культурно-досугового центра «Дружба» по Академика Бардина до дома № 24/3 по улице Начдива Онуфриева до проезда между домами № 11 и 13 по Академика Бардина. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
За предложенные деньги подрядчику предстоит установить две качели с названиями «Водонапорная башня» и «Цирк», сделать арт-объект в виде светового дерева и разместить скамейку из композитного дерева. Также в стоимость входит перевозка грузов, бетон, устройство основания под фундаменты, копание ям.
Качели должны быть с двумя сиденьями с креплениями из нержавеющей стали и страховками. Материал сидений — термопласт с алюминиевой пластиной. Рисунки с цирком и водонапорной башней украсят одну из опор каждой качели. Скамейка будет выглядеть, как круг с трубой посередине. Аукцион проведут 26 июля 2019 года. Закончить работы должны до 1 сентября 2019 года.
В январе мы писали о том, что администрация ищет компанию, которая разработает концепцию благоустройства сквера на Ясной. Заказчик хотел, чтобы в проект вписали архитектурную подсветку, детскую площадку, велодорожки и зону для катания на скейте и роликах, а также площадку для воркаута. В конкурсе победила компания «Швабе-Урал».