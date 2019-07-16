В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья

Избавляться от последствий непогоды придется коммунальным службам. Они должны регулярно объезжать зеленые зоны и планировать время для того, чтобы подрезать растения.

Информации о пострадавших людях нет. Но не расслабляйтесь. Сегодня, 16 июля, обещают ливни, грозы и ветер до 27 метров в секунду. Будьте внимательны и не гуляйте под высокими деревьями.