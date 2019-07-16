В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья
Сильный ветер вчера вечером повалил деревья и провода в Екатеринбурге. Многие зеленые насаждения падали прямо на автомобили. Подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» присылали администраторам фотографии с мест происшествий. Они обнаружили упавшие стволы на перекрестке Кунарская — Дружинина, на детской площадке на Пальмиро Тольятти, 19, на Большакова, 22, из-за чего пострадали три автомобиля, а также на Заводской 43/2. Там рядом со зданием упала береза высотой с пятиэтажный дом.
Избавляться от последствий непогоды придется коммунальным службам. Они должны регулярно объезжать зеленые зоны и планировать время для того, чтобы подрезать растения.
Информации о пострадавших людях нет. Но не расслабляйтесь. Сегодня, 16 июля, обещают ливни, грозы и ветер до 27 метров в секунду. Будьте внимательны и не гуляйте под высокими деревьями.