Универсиаду распылят по городам-спутникам Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев заявил , что игры универсиады 2023 года проведут на территории трех муниципалитетов — Екатеринбурга , Верхней Пышме и Сысерти. Окончательный перечень всех площадок и объем инвестиций обещают представить в декабре 2019 года. Упор хотят сделать на строительство университетского кампуса , который после соревнований перейдет к УрФУ.





Главной площадкой Универсиады станет район Новокольцовский. По словам губернатора , власти рассчитывали задействовать в соревнованиях ВИЗ-правобережный , но на изъятие земельных участков ушло бы слишком много времени , как и на само строительство. В Новокольцовском выкуплена земля , есть инфраструктура: тепло , газ , электричкство. В играх будет задействована площадка МВЦ « Екатеринбург-ЭКСПО», стадион « Екатеринбург Арена». Из нового будет только дворец водных видов спорта и Гребной канал для слалома.



