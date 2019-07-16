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Универсиаду распылят по городам-спутникам Екатеринбурга

16:52, 16 Июль 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Соревнования планируют провести в Верхней Пышме и Сысерти. 
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что игры универсиады 2023 года проведут на территории трех муниципалитетов — Екатеринбурга, Верхней Пышме и Сысерти. Окончательный перечень всех площадок и объем инвестиций обещают представить в декабре 2019 года. Упор хотят сделать на строительство университетского кампуса, который после соревнований перейдет к УрФУ.

Главной площадкой Универсиады станет район Новокольцовский. По словам губернатора, власти рассчитывали задействовать в соревнованиях ВИЗ-правобережный, но на изъятие земельных участков ушло бы слишком много времени, как и на само строительство. В Новокольцовском выкуплена земля, есть инфраструктура: тепло, газ, электричкство. В играх будет задействована площадка МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», стадион «Екатеринбург Арена». Из нового будет только дворец водных видов спорта и Гребной канал для слалома.

О том, что Екатеринбургу дадут студенческие игры, ЕТВ рассказывал здесь.
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Авторы:
Марина СухогузоваМария Войнакова
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Теги:
Город, Универсиада 2023 года, Универсиада, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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