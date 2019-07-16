Универсиаду распылят по городам-спутникам Екатеринбурга
16:52, 16 Июль 2019
Соревнования планируют провести в Верхней Пышме и Сысерти.
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что игры универсиады 2023 года проведут на территории трех муниципалитетов — Екатеринбурга, Верхней Пышме и Сысерти. Окончательный перечень всех площадок и объем инвестиций обещают представить в декабре 2019 года. Упор хотят сделать на строительство университетского кампуса, который после соревнований перейдет к УрФУ.
Главной площадкой Универсиады станет район Новокольцовский. По словам губернатора, власти рассчитывали задействовать в соревнованиях ВИЗ-правобережный, но на изъятие земельных участков ушло бы слишком много времени, как и на само строительство. В Новокольцовском выкуплена земля, есть инфраструктура: тепло, газ, электричкство. В играх будет задействована площадка МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», стадион «Екатеринбург Арена». Из нового будет только дворец водных видов спорта и Гребной канал для слалома.
О том, что Екатеринбургу дадут студенческие игры, ЕТВ рассказывал здесь.
Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Море и книги
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!