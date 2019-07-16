Парковку на площади 1905 года закроют из-за выходной ярмарки
Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за очередной ярмарки выходного дня. Она пройдет 20 и 21 июля с 09:00 до 16:30. Но парковку закроют немного раньше: в 19:00 в пятницу, 19 июля, и до 18:00 воскресенья, 21 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города.
Гости ярмарки смогут оставить свои машины на улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилистам предлагают воспользоваться парковкой в «Пассаже». ЕТВ нарисовал для вас карту, чтобы вы не кружили на машине вокруг площади в поиске остановки:
В этот раз на ярмарку привезут огромный самовар на 470 литров и напоят чаем с баранками и карамелью. Кроме того, желающих научат делать куклу Петрушка. В целом ярмарку посвятят Ирбиту. На торговых точках будут рассказывать об уникальных маршрутах по Ирбиту и продавать сувениры с его символикой. Еще организаторы обещают концерт — песни исполнит коллектив «Сударушка».