Парковку на площади 1905 года закроют из-за выходной ярмарки

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за очередной ярмарки выходного дня. Она пройдет 20 и 21 июля с 09:00 до 16:30. Но парковку закроют немного раньше: в 19:00 в пятницу, 19 июля, и до 18:00 воскресенья, 21 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города.

Гости ярмарки смогут оставить свои машины на улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилистам предлагают воспользоваться парковкой в «Пассаже». ЕТВ нарисовал для вас карту, чтобы вы не кружили на машине вокруг площади в поиске остановки: