Главная «ЕТВ»НовостиГород

Парковку на площади 1905 года закроют из-за выходной ярмарки

15:06, 16 Июль 2019
410d00b94f09f3eb289844014ad10a96_900x.jpg
Фото: екатеринбург.рф
Если собираетесь в центр 20 и 21 июля, ищите другое место для автомобилей.

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за очередной ярмарки выходного дня. Она пройдет 20 и 21 июля с 09:00 до 16:30. Но парковку закроют немного раньше: в 19:00 в пятницу, 19 июля, и до 18:00 воскресенья, 21 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города.

Гости ярмарки смогут оставить свои машины на улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилистам предлагают воспользоваться парковкой в «Пассаже». ЕТВ нарисовал для вас карту, чтобы вы не кружили на машине вокруг площади в поиске остановки:

Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».

В этот раз на ярмарку привезут огромный самовар на 470 литров и напоят чаем с баранками и карамелью. Кроме того, желающих научат делать куклу Петрушка. В целом ярмарку посвятят Ирбиту. На торговых точках будут рассказывать об уникальных маршрутах по Ирбиту и продавать сувениры с его символикой. Еще организаторы обещают концерт — песни исполнит коллектив «Сударушка».

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Парковку на площади 1905 года закроют из-за выходной ярмарки»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Свердловская область , ярмарка, площадь 1905 года, парковки, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Море и книги
16 июля в 19:30
С Светлана Лебедева
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов