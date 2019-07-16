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На Куйбышева в Екатеринбурге поселился огромный дракон

14:38, 16 Июль 2019
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Фото: Instagram Овсяна
Художник Овсян подарил городу новое граффити в рамках «Карт-бланша».

Художник Овсян нарисовал огромного дракона на Куйбышева, 60 в Екатеринбурге. Он сделал работу специально для нелегального граффити-фестиваля «Карт-бланш». На один снимок дракон не влез, поэтому художник опубликовал фотографии работы галереей в Instagram. «Змей, дракон, варан, динозавр, город», — подписал Овсян. На граффити можно распознать только голову и хвост сказочного существа. Его тело состоит из многоэтажек, олицетворяя собой Екатеринбург.

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Весной этого года Овсян украсил столицу Урала милыми табличками. Они предупреждали горожан про «наледь на сердце» и «гололед души». А вчера, 15 июля, на пустыре Фурманова — Белинского в рамках «Карт-бланша» появилась надпись «смерть» и белые тапочки. До этого автор арт-объекта Aleksei ilkaif поменял в известной надписи на берегу Камы «Счастье не за горами» первое слово на ту же «смерть».

Сколько просуществуют работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, граффити, фестиваль, Карт Бланш, Свердловская область , Екатеринбург
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