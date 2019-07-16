На Куйбышева в Екатеринбурге поселился огромный дракон

Весной этого года Овсян украсил столицу Урала милыми табличками. Они предупреждали горожан про «наледь на сердце» и «гололед души». А вчера, 15 июля, на пустыре Фурманова — Белинского в рамках «Карт-бланша» появилась надпись «смерть» и белые тапочки. До этого автор арт-объекта Aleksei ilkaif поменял в известной надписи на берегу Камы «Счастье не за горами» первое слово на ту же «смерть».

Сколько просуществуют работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.