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Абитуриентов УрФУ эвакуировали во время вступительных экзаменов

14:07, 16 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Оперативники проверяют все корпуса и общежития университета.

Абитуриентов и сотрудников всех корпусов УрФУ и проживающих в общежитиях университета эвакуировали. В учебное учреждение пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе, сообщили ЕТВ в пресс-службе УрФУ. Один из отцов абитуриентки рассказал нам, что девушка не успела пройти вступительные экзамены на факультете журналистики. Она была 15 в списке, ей оставалось подождать еще одного человека.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых попросил журналиста ЕТВ обратиться за комментарием позднее. По словам Горелых, проверка идет, но это долгий процесс.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург заминирован, Екатеринбург, УРФУ, минирование, общежитие, абитуриенты, бомба
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