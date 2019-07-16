Абитуриентов УрФУ эвакуировали во время вступительных экзаменов
14:07, 16 Июль 2019
Оперативники проверяют все корпуса и общежития университета.
Абитуриентов и сотрудников всех корпусов УрФУ и проживающих в общежитиях университета эвакуировали. В учебное учреждение пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе, сообщили ЕТВ в пресс-службе УрФУ. Один из отцов абитуриентки рассказал нам, что девушка не успела пройти вступительные экзамены на факультете журналистики. Она была 15 в списке, ей оставалось подождать еще одного человека.
Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых попросил журналиста ЕТВ обратиться за комментарием позднее. По словам Горелых, проверка идет, но это долгий процесс.
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