Абитуриентов УрФУ эвакуировали во время вступительных экзаменов

Абитуриентов и сотрудников всех корпусов УрФУ и проживающих в общежитиях университета эвакуировали. В учебное учреждение пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе, сообщили ЕТВ в пресс-службе УрФУ. Один из отцов абитуриентки рассказал нам, что девушка не успела пройти вступительные экзамены на факультете журналистики. Она была 15 в списке, ей оставалось подождать еще одного человека.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых попросил журналиста ЕТВ обратиться за комментарием позднее. По словам Горелых, проверка идет, но это долгий процесс.