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Жара в Екатеринбурге слегка спадет

08:18, 15 Июль 2019
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Фото: pixabay
Вместо +33 градусов в городе будет около +25.

Выходная жара, которую успели ощутить екатеринбуржцы, слегка спадет. Столбик термометра перестанет пугать вас отметкой выше +30 градусов, но тем не менее придется чуточку потерпеть еще один день. В понедельник, 15 июля, в Екатеринбурге обещают +32 градуса Цельсия днем. Осадков не ожидается, ветер будет дуть на юго-восток со скоростью четыре метра в секунду. Все, что захочется сделать в этот злосчастный понедельник, — лечь под вентилятор или кондиционер.

Во вторник, 16 июля, жить станет легче. В уральской столице похолодает до +24, пойдет дождь. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится еще на два метра в секунду. В среду, 17 июля, днем синоптики прогнозируют +25, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер подует в западную сторону со скоростью пять метров в секунду, пишут на сайте Гидрометцентра.

В четверг и в пятницу, 18 и 19 июля, температура воздуха днем будет одинаковой — +26. Но в последний будний день возможен кратковременный дождь. В четверг северо-западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду, в пятницу он уменьшит скорость на метр и сменит направление на северное. Одевайтесь по погоде, тогда солнце и дожди не испортят вам настроение и не оставят следов на теле и одежде.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, синоптики, погода, лето, жара, Свердловская область , Екатеринбург
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