«Рекорд за 15 лет»: на выездах с ЖБИ машины встали в плотную пробку

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Одну сторону Малышевского моста планируют закончить только в сентябре , около « Калины» же ремонт вообще должен был идти только по ночам. По крайней мере , об этом заявлял подрядчик , компания ГУДСР. Перекрытие около дома № 67 по Комсомольской сохранится до 31 июля. Водители , стоящие в пробках уже называют их рекордными для последних десятилетий.

С самого утра понедельника15 июляна всех выездах с ЖБИ образовались плотные пробки. Всему виной одновременный ремонт на Малышевском мосту и на развязке у концернаКалина» по улице Комсомольской. Также на Космомольской перекрыт участок у дома № 67. Даже сейчасоколо 10:00серьезная пробка сохраняется на Владимира ВысоцкогоСыромолотовав Базовом переулке.