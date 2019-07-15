«Рекорд за 15 лет»: на выездах с ЖБИ машины встали в плотную пробку
09:56, 15 Июль 2019
Одновременный ремонт на Малышевском мосту и улице Комсомольской привел к транспортному коллапсу на востоке Екатеринбурга.
С самого утра понедельника, 15 июля, на всех выездах с ЖБИ образовались плотные пробки. Всему виной одновременный ремонт на Малышевском мосту и на развязке у концерна «Калина» по улице Комсомольской. Также на Космомольской перекрыт участок у дома № 67. Даже сейчас, около 10:00, серьезная пробка сохраняется на Владимира Высоцкого, Сыромолотова, в Базовом переулке.
Одну сторону Малышевского моста планируют закончить только в сентябре, около «Калины» же ремонт вообще должен был идти только по ночам. По крайней мере, об этом заявлял подрядчик, компания ГУДСР. Перекрытие около дома № 67 по Комсомольской сохранится до 31 июля. Водители, стоящие в пробках уже называют их рекордными для последних десятилетий.
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Разбираемся, в чем секрет успешных архитектурных концепций.
Местные жители жалуются на дорожную ситуацию и рассказывают о случаях, когда проехать через пробки не могли даже скорая помощь и реанимация. Так описывает ситуацию Марина Федотова: «При своей умелой езде и маневрированию, по мосту ехали 50 минут, обычно не более пяти минут. Так уже второй месяц. Видела сегодня как реанимация пыталась выехать с ЖБИ. Не дай бог оказаться в такой ситуации пациентом.
PS. По поводу строителей на мосту. Реально работает три рабочих, еще три дают советы. Сегодня, когда китайцы возводят мосты за сутки, почему строители не работают круглосуточно и нет там больше рабочих, техники. Похоже им платят за трудодни, а не за результат. Может разумнее на пять дней закрыть мост вообще и сделать его, чем три месяца создавать ежедневный коллапс».
В сервисе «Яндекс.Карты» можно посмотреть, что думают водители, которые стоят в пробках. Мы выбрали самые цензурные замечания:
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