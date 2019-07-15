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На «Геологической» заканчивают строить прямой выход в «Гринвич»

09:00, 15 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
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На станции метро «Геологическая» заканчивают строить второй выход с платформы. Новый выход свяжет подземку с ТРЦ «Гринвич» напрямую. Ранее в торговый центр можно было попасть со стороны улицы Куйбышева, но для этого нужно было преодолеть длинный подземный переход. Теперь же пассажиры окажутся в «Гринвиче» практически сразу же, как выйдут из вагона.

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В холле торгового центра должны были оборудовать турникеты, кассы и другую привычную для метро инфраструктуру. Но, как видно на фотографиях, кассу расположили в самом метро. Кроме того, со стороны подземки уже сделали три эскалатора и повесили стеклянную люстру с причудливыми лампами в форме свечей. Эта люстра вызывала беспокойствие у екатеринбуржцев еще на стадии проекта — горожане посчитали, что она совсем не к месту, но ее оставили в первоначальном виде.

Об открытии выхода еще весной говорил председатель комитета по строительству мэрии Екатеринбурга Николай Сметанин. Он заявлял, что работы завершат ко Дню города 18 августа. Расходы на строительство взяла на себя компания «Малышева 73» (владелец ТРЦ «Гринвич»).

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, переход, Гринвич, строительство, метро Екатеринбург, Екатеринбург
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