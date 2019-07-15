На «Геологической» заканчивают строить прямой выход в «Гринвич»

В холле торгового центра должны были оборудовать турникеты, кассы и другую привычную для метро инфраструктуру. Но, как видно на фотографиях, кассу расположили в самом метро. Кроме того, со стороны подземки уже сделали три эскалатора и повесили стеклянную люстру с причудливыми лампами в форме свечей. Эта люстра вызывала беспокойствие у екатеринбуржцев еще на стадии проекта — горожане посчитали, что она совсем не к месту, но ее оставили в первоначальном виде.

Об открытии выхода еще весной говорил председатель комитета по строительству мэрии Екатеринбурга Николай Сметанин. Он заявлял, что работы завершат ко Дню города 18 августа. Расходы на строительство взяла на себя компания «Малышева 73» (владелец ТРЦ «Гринвич»).