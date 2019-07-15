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Мэрия Екатеринбурга потребовала снести часть бизнес-центра «Призма»

16:38, 15 Июль 2019
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Фото: Яндекс.Карты
Администрация хочет, чтобы у недостроя рядом с железнодорожным вокзалом убрали 29 этажей.

Администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием снести недострой у железнодорожного вокзала, который не могут закончить уже 14 лет. Информация о заявлении появилась на сайте суда. Речь идет о бизнес-центре «Призма» на Героев России, 2. Завершать его строительство не планируют. Собственника признали банкротом.

Здание состоит из трех частей. Первую из них с объектами торговли построили с разрешения муниципалитета, вторую (парковку) возвели с разрешения министерства строительства, а третью сделали самовольно, объяснили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Именно эту третью часть с восьмого по 36 этаж и хотят снести. Ростехнадзор проверил бизнес-центр, нашел нарушения в его строительстве и направил предписание в мэрию. Администрация обратилась в суд, потому что объект опасен для соседних зданий и жителей уральской столицы.

Ответчиком по делу выступают четыре компании: «Розтех», «Звездный дар», «Инвек» и торгово-выставочный центр «Европейский». 66.RU пишет, что снос обойдется в 480 миллионов рублей, но в пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили. Если суд удовлетворит иск чиновников, часть здания должны разобрать в течение года.

Парк как надо
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Арбитражный суд, снос, долгострой, Свердловская область , Екатеринбург
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