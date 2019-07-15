Из-за ремонта улицы Шевченко в Екатеринбурге отменят троллейбус №4

В Екатеринбурге на десять дней закрыли движение транспорта по улице Шевченко. До полуночи 25 июля компания «ЖБИ 2020» будет работать на участке от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до Луначарского. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Транспорт отправят в объезд по Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. До 25 июля не будут ходить троллейбусы № 4 в обоих направлениях.

ЕТВ отметил участки на карте: