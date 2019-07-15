Из-за ремонта улицы Шевченко в Екатеринбурге отменят троллейбус №4
18:04, 15 Июль 2019
Работы продлятся до 25 июля.
В Екатеринбурге на десять дней закрыли движение транспорта по улице Шевченко. До полуночи 25 июля компания «ЖБИ 2020» будет работать на участке от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до Луначарского. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Транспорт отправят в объезд по Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. До 25 июля не будут ходить троллейбусы № 4 в обоих направлениях.
ЕТВ отметил участки на карте:
Парк как надо
Разбираемся, в чем секрет успешных архитектурных концепций.
В Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. Утром в город встал в пробку на Владимира Высоцкого, Сыромолотова, в Базовом переулке.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.