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Из-за ремонта улицы Шевченко в Екатеринбурге отменят троллейбус №4

18:04, 15 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Работы продлятся до 25 июля.

В Екатеринбурге на десять дней закрыли движение транспорта по улице Шевченко. До полуночи 25 июля компания «ЖБИ 2020» будет работать на участке от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до Луначарского. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Транспорт отправят в объезд по Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. До 25 июля не будут ходить троллейбусы № 4 в обоих направлениях.

ЕТВ отметил участки на карте:

Парк как надо
Разбираемся, в чем секрет успешных архитектурных концепций.
В Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. Утром в город встал в пробку на Владимира Высоцкого, Сыромолотова, в Базовом переулке.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, троллейбусы, перекрытие улиц, Екатеринбург
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