Чернецкий обвинил Москву в срыве строительства метро в регионах

Сенатор Аркадий Чернецкий предложил принять в стране программу развития метрополитена. На встрече полпреда по УрФО с главами регионов он напомнил, что даже в нулевые годы выбить деньги на строительство новых станций было проще, чем сейчас. А теперь они появляются только в Москве. Проблему сенатор видит в том, что строительство метро поручили местным властям, хотя бюджета на такие работы ожидаемо не хватает.

«Я считаю, что должна быть возобновлена программа на общероссийском уровне. На условиях софинансирования, возможно на условиях государственно-частного партнерства. Но доля участия федерального бюджета должна быть предусмотрена», — сказал Аркадий Чернецкий.

Пока что Екатеринбург начал пректировать метро своими силами. На 2019 год из городского бюджета выделили 240 миллионов рублей. По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, такой суммы на все работы будет недостаточно, но с готовым проектом шансы получить федеральные деньги увеличиваются.

Построить вторую ветку метро планируют к 2023 году. Она должна была протянуться с запада на восток, прямо к деревне Универсиады. Но спортивные объекты решили перенести с ВИЗа-правобережного в район Новокольцовский (в который планируют пустить трамвай). Однако городские власти все еще надеются, что метро станет главным подарком к юбилею города.

