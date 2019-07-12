В Екатеринбурге опрос по строительству храма проведут в пяти местах

Градоначальник подчеркнул, что опрос для строительства храма необходим, даже несмотря на то, что сквер исключили из списка площадок. По мнению Высокинского, опрос был нужен еще в предыдущий раз, когда горожане обнимали пруд. «Но раз тогда мы упустили этот момент, то позиции нужно зафиксировать сейчас. Потому что если мы это не сделаем, то, когда через некоторое время снова выйдем на площадку, у нас опять появятся люди, которые будут спекулировать на этой теме», — добавил Александр Геннадьевич.

Ранее для строительства собора мэр предложил две площадки: территорию на месте Приборостроительного завода и пустырь на перекрестке Фурманова — Белинского.