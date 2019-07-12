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В Екатеринбурге опрос по строительству храма проведут в пяти местах

09:37, 12 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Мэр Александр Высокинский объяснил, что много пунктов задействовать не могут, иначе будет слишком дорого.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что опрос по строительству храма святой Екатерины проведут в пяти-шести местах. Несколько отобранных пунктов для голосования обойдутся гораздо дешевле, чем все избирательные участки уральской столицы. В беседе с РИА Новости Высокинский рассказал, что опрос пройдет во второй половине сентября. Его итоги посчитают за неделю.


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Александр Высокинский
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Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей.
Александр Высокинский

Градоначальник подчеркнул, что опрос для строительства храма необходим, даже несмотря на то, что сквер исключили из списка площадок. По мнению Высокинского, опрос был нужен еще в предыдущий раз, когда горожане обнимали пруд. «Но раз тогда мы упустили этот момент, то позиции нужно зафиксировать сейчас. Потому что если мы это не сделаем, то, когда через некоторое время снова выйдем на площадку, у нас опять появятся люди, которые будут спекулировать на этой теме», — добавил Александр Геннадьевич.

Ранее для строительства собора мэр предложил две площадки: территорию на месте Приборостроительного завода и пустырь на перекрестке Фурманова — Белинского.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Скверная история, мэр, сквер у Драмтеатра, строительство, храм Святой Екатерины, Свердловская область , Екатеринбург, Александр Высокинский
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