В Екатеринбурге маршрут автобуса №1 изменится на три дня
10:44, 12 Июль 2019
На перекрестке Куйбышева — Луначарского будут ремонтировать трамвайные пути.
Автобус № 1 в Екатеринбурге на три дня изменит маршрут. Теперь в прямом направлении он будет ходить по Карла Либкнехта, Малышева, Восточной, Сибирскому тракту и далее по маршруту. В обратном направлении транспорт поедет как обычно, сообщили ЕТВ в ЕМУП «Гортранс».
Изменения маршрута № 1 необходимы для того, чтобы отремонтировать трамвайные пути на перекрестке Куйбышева — Луначарского. Первый этап реконструкции пройдет с 23:00 12 июля до 06:00 15 июля. Затем перекресток будут закрывать еще с 19 по 22 и с 26 по 29 июля.
Водителям советуют объезжать участок по Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.
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