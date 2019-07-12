Прячьте головы: в выходные екатеринбуржцы будут страдать от жары

Жара нагрянет в Екатеринбург в середине июля. Температура воздуха скакнет выше +30 градусов Цельсия. И это значит, что гулять теперь придется максимально осторожно. В противном случае вы рискуете получить тепловой и солнечный удары. Поэтому доставайте панамки, кепки и шляпы, а ЕТВ пока расскажет вам горячий прогноз погоды.

В пятницу, 12 июля, вы еще сможете свободно дышать. Днем столбик термометра покажет +27, а небо затянет облаками. В субботу, 13 июля, синоптики Гидрометцентра обещают самый высокий градус за выходные — +33. Но временами будет идти дождь, поэтому, возможно, он спасет вас от духоты. Подует юго-восточный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

В воскресенье, 14 июля, в Екатеринбурге возможен небольшой дождь. Станет прохладнее на пару градусов. Ветер сменит направление на южное, его скорость уменьшится до четырех метров в секунду. Чтобы легче пережить адское пекло, запасайтесь мороженым и водой.