По Екатеринбургу будет ездить белорусский электробус
11:13, 12 Июль 2019
Пока новую машину только протестируют на небольшом маршруте от Щорса до ЖД вокзала.
Электробус белорусского производителя «Белкоммунмаш», который представили на «Иннопроме-2019», будет ездить по улицам Екатеринбурга. Его маршрут будет пролегать по улице Белинского от Щорса и далее до ЖД вокзала по улицам Карла Либкнехта и Свердлова (усеченный маршрут № 1). Пока неизвестно, когда конкретно начнется тестирование, но точно — на следующей неделе.
Маршрут небольшой по техническим причинам: электробус должен заряжаться в Октябрьском депо «от розетки», поэтому интервал движения будет составлять 1-1,5 часа, рассказал ЕТВ главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. В обычном режиме на это нужно всего шесть минут, но в Екатеринбурге машина будет работать в походных условиях. Электробус будет ездить в течение двух недель, возможно, на нем смогут прокатиться екатеринбуржцы, такой вариант рассматривает перевозчик.
Зимой 2017 года по Екатеринбургу уже ездил электробус производства завода Энгельса. Между ними есть принципиальное отличие. Белорусский вариант — это чистый электробус, которому нужно подзаряжаться в депо или на конечной остановке. Российский вариант позиционировали как троллейбус с увеличенным автономным ходом, это значит, что машина может ехать с «усами» и подзаряжаться, а при необходимости стать автобусом. Белорусский так не может.
По мнению Михаила Щипанова, троллейбус с автономным ходом лучше для Екатеринбурга — для него тут уже есть 160 километров троллейбусных сетей. Для белорусского электробуса придется капитально обновлять инфраструктуру.
Несмотря на то, что электробус стал бы хорошим способом обновить транспорт, купить его для Екатеринбурга не на что — денег в городском бюджете на это нет, а область избегает вопроса о финансировании общественного транспорта.
Были разговоры о том, что губернатор Евгений Куйвашев может пролоббировать вопрос с электробусами в Минпромторге РФ, но с тех пор прошло уже полтора года, а нового транспорта в Екатеринбурге все еще нет.
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