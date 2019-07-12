По Екатеринбургу будет ездить белорусский электробус

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Маршрут небольшой по техническим причинам: электробус должен заряжаться в Октябрьском депо « от розетки», поэтому интервал движения будет составлять 1-1,5 часа , рассказал ЕТВ главный инженер « Гортранса» Михаил Щипанов. В обычном режиме на это нужно всего шесть минут , но в Екатеринбурге машина будет работать в походных условиях. Электробус будет ездить в течение двух недель , возможно , на нем смогут прокатиться екатеринбуржцы , такой вариант рассматривает перевозчик.





, которому нужно подзаряжаться в депо или на конечной остановке. Российский вариант позиционировали как троллейбус с увеличенным автономным ходом , это значит , что машина может ехать с « усами» и подзаряжаться , а при необходимости стать автобусом. Белорусский так не может. Зимой 2017 года по Екатеринбургу уже ездил электробус производства завода Энгельса. Между ними есть принципиальное отличие. Белорусский вариант — это чистый электробускоторому нужно подзаряжаться в депо или на конечной остановке.





По мнению Михаила Щипанова , троллейбус с автономным ходом лучше для Екатеринбурга — для него тут уже есть 160 километров троллейбусных сетей. Для белорусского электробуса придется капитально обновлять инфраструктуру.





Несмотря на то , что электробус стал бы хорошим способом обновить транспорт , купить его для Екатеринбурга не на что — денег в городском бюджете на это нет , а область избегает вопроса о финансировании общественного транспорта.



