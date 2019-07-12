Мост у «Калины» перекроют на ночь для ремонта

«

,



Ремонтировать дорожное полотно будут исключительно ночью , так как в микрорайоне ЖБИ , прилегающего к мосту , и так складывается напряженная транспортная ситуация — сейчас подрядчик также работает на Малышевском мосту ( они продлятся до сентября).





Движение для автомобилей оставят по одной из сторон — по ней автомобили и автобусы будут ехать в обоих направлениях.

В ночь с 14 на 15 июля ГУДСР перекроет одну сторону путепровода Комсомольский около концернаКалина». Это нужно сделать для ремонта проезжей частитак как сейчас она в плохом состоянии. Информацию о перекрытии подтвердили в пресс-службе мэрии.