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Мост у «Калины» перекроют на ночь для ремонта

13:42, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Жители ЖБИ лишатся важной дороги на несколько часов.
В ночь с 14 на 15 июля ГУДСР перекроет одну сторону путепровода Комсомольский около концерна «Калина». Это нужно сделать для ремонта проезжей части, так как сейчас она в плохом состоянии. Информацию о перекрытии подтвердили в пресс-службе мэрии.

Ремонтировать дорожное полотно будут исключительно ночью, так как в микрорайоне ЖБИ, прилегающего к мосту, и так складывается напряженная транспортная ситуация — сейчас подрядчик также работает на Малышевском мосту (они продлятся до сентября).

Движение для автомобилей оставят по одной из сторон — по ней автомобили и автобусы будут ехать в обоих направлениях.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, ГУДСР, перекрытия, Екатеринбург
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