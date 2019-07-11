Жителей Екатеринбурга просят оценить концепцию «лесной» набережной
13:52, 11 Июль 2019
Проект изменился из-за строительства ледовой арены.
Администрация Екатеринбурга запустила опрос по следующему этапу благоустройства набережной Исети: от Куйбышева до Декабристов. Предварительный проект от архитектурного бюро S& P Architektura Krajobrazu представили на «Иннопроме». Ранее концепцию уже прорабатывало бюро «Стрелка», но ее решили изменить из-за строительства ледовой арены УГМК.
В основе нового проекта — эстетика уральского леса. Вдоль берега должны появиться деревянные трибуны, на которых жители смогли бы сидеть и смотреть трансляции матчей. Также предусмотрены выходы к воде, детские площадки и мосты под мостами. Проект пока сырой, поэтому в администрации пока узнают мнение по поводу спуска к воде. Голосовать можно здесь.
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