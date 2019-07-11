Жителей Екатеринбурга просят оценить концепцию «лесной» набережной

Администрация Екатеринбурга запустила опрос по следующему этапу благоустройства набережной Исети: от Куйбышева до Декабристов. Предварительный проект от архитектурного бюро S& P Architektura Krajobrazu представили на « Иннопроме». Ранее концепцию уже прорабатывало бюро « Стрелка», но ее решили изменить из-за строительства ледовой арены УГМК.





, на которых жители смогли бы сидеть и смотреть трансляции матчей. Также предусмотрены выходы к воде , детские площадки и мосты под мостами. Проект пока сырой , поэтому в администрации пока узнают мнение по поводу спуска к воде. Голосовать можно В основе нового проекта — эстетика уральского леса. Вдоль берега должны появиться деревянные трибунына которых жители смогли бы сидеть и смотреть трансляции матчей. Также предусмотрены выходы к водедетские площадки и мосты под мостами. Проект пока сыройпоэтому в администрации пока узнают мнение по поводу спуска к воде. Голосовать можно здесь



