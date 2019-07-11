Урбанисты Екатеринбурга просят новые трамвайные пути вместо метро
12:31, 11 Июль 2019
Если городок Универсиады разместится в Новокольцовском, то о второй ветке подземки можно забыть, считает Владимир Злоказов.
Два дня назад «Синара» презентовала проект городка Универсиады в Новокольцовском — там, где сейчас находятся МВЦ «Экспо» и конгресс-холл. Мэрия, которая ранее заявляла площадкой для студенческих игр ВИЗ Правобережный, всерьез рассматривает этот вариант, да и он понравился Владимиру Путину. Из-за переноса площадки изменятся планы по развитию инфраструктуры. В том числе — транспортной, так как на ВИЗ зрителей и участников должно было везти метро.
По мнению екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова, мэрии нужно отказаться от планов на вторую ветку метро и потратить уже запланированные на проект подземки 250 миллионов рублей на трамвай. Именно электротранспорт может связать центр с Уктусом и Новокольцовским, но нужно прокладывать новые пути.
Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
В связи с переносом на новою площадку, главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.
Также можно включить сюда строительство новой линии по улице Машинной вдоль районов новой застройки: Чемпион-парк, Клевер-парк, Парковый квартал для соединения ее с улицей Луначарского.
Также, если мы хотим соединиться и с улицей 8 Марта, можно говорить о модернизации линии на этой улице с восстановлением движения между Радищева и Ленина, и продлении линии по Ельцина до Челюскинцев.
Тем временем, мэрия уже заявила, что даже если городок Универсиады разместится в Новокольцовском, строить вторую ветку метро будут все равно.