Урбанисты Екатеринбурга просят новые трамвайные пути вместо метро

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По мнению екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова , мэрии нужно отказаться от планов на вторую ветку метро и потратить уже запланированные на проект подземки 250 миллионов рублей на трамвай. Именно электротранспорт может связать центр с Уктусом и Новокольцовским , но нужно прокладывать новые пути.

Два дня назадСинара» презентовала проект городка Универсиады в Новокольцовском — тамгде сейчас находятся МВЦЭкспо» и конгресс-холл. Мэриякоторая ранее заявляла площадкой для студенческих игр ВИЗ Правобережныйвсерьез рассматривает этот вариантда и он понравился Владимиру Путину. Из-за переноса площадки изменятся планы по развитию инфраструктуры. В том числе — транспортнойтак как на ВИЗ зрителей и участников должно было везти метро.