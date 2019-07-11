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Урбанисты Екатеринбурга просят новые трамвайные пути вместо метро

12:31, 11 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Если городок Универсиады разместится в Новокольцовском, то о второй ветке подземки можно забыть, считает Владимир Злоказов.
Два дня назад «Синара» презентовала проект городка Универсиады в Новокольцовском — там, где сейчас находятся МВЦ «Экспо» и конгресс-холл. Мэрия, которая ранее заявляла площадкой для студенческих игр ВИЗ Правобережный, всерьез рассматривает этот вариант, да и он понравился Владимиру Путину. Из-за переноса площадки изменятся планы по развитию инфраструктуры. В том числе — транспортной, так как на ВИЗ зрителей и участников должно было везти метро.

По мнению екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова, мэрии нужно отказаться от планов на вторую ветку метро и потратить уже запланированные на проект подземки 250 миллионов рублей на трамвай. Именно электротранспорт может связать центр с Уктусом и Новокольцовским, но нужно прокладывать новые пути.
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В связи с переносом на новою площадку, главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.

Также можно включить сюда строительство новой линии по улице Машинной вдоль районов новой застройки: Чемпион-парк, Клевер-парк, Парковый квартал для соединения ее с улицей Луначарского.

Также, если мы хотим соединиться и с улицей 8 Марта, можно говорить о модернизации линии на этой улице с восстановлением движения между Радищева и Ленина, и продлении линии по Ельцина до Челюскинцев.

Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
Тем временем, мэрия уже заявила, что даже если городок Универсиады разместится в Новокольцовском, строить вторую ветку метро будут все равно.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, транспорт, мэрия, метро Екатеринбург, Метрополитен, трамвай, Екатеринбург, Владимир Злоказов
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