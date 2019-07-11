Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста

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Ремонт Малышевского моста начался еще полтора месяца назад , и сторону , ведущую с ЖБИ в центр , подрядчик мэрии сумел сделать за месяц. Потом начался « Иннопром», прилетел Владимир Путин , поэтому работы отложили на две недели. Вторую сторону должны были начать ремонтировать еще 28 июня.





Автомобилисты , которых не предупредили о новых ограничениях , несколько расстроены и жалуются , что на дороге нет указателей о ремонтных работах:

С сегодняшнего дня11 июляначинается второй этап реконструкции Малышевского моста. После двухнедельной передышки путепровод снова закроют — на этот раз ту часть полоскоторая ведет от центра Екатеринбурга до ЖБИ.