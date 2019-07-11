Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста
08:14, 11 Июль 2019
Начался второй этап ремонта главного путепровода ЖБИ.
С сегодняшнего дня, 11 июля, начинается второй этап реконструкции Малышевского моста. После двухнедельной передышки путепровод снова закроют — на этот раз ту часть полос, которая ведет от центра Екатеринбурга до ЖБИ.
Ремонт Малышевского моста начался еще полтора месяца назад, и сторону, ведущую с ЖБИ в центр, подрядчик мэрии сумел сделать за месяц. Потом начался «Иннопром», прилетел Владимир Путин, поэтому работы отложили на две недели. Вторую сторону должны были начать ремонтировать еще 28 июня.
Автомобилисты, которых не предупредили о новых ограничениях, несколько расстроены и жалуются, что на дороге нет указателей о ремонтных работах:
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Кроме явных неудобств жителей ЖБИ ждут изменения в маршрутах общественного транспорта — автобусов № 4, 27 и 033. Автобус № 4 будет ходить до Высоцкого, № 27 — по маршруту Малышева — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. Для 27 автобуса ввели временные остановки «Каменные палатки», «Сыромолотова», а в направлении от центра отменили«Высоцкого», «Развилки», «Новгородцевой», «Школа».
Автобус № 33 поедет по Мира, Первомайской, Комсомольской, Блюхера, Шефской и дальше по маршруту. Временно отменяются остановки в сторону УрФУ: «Профессорская», «Комсомольская», «д/о Шарташ». Но появятся другие: «Софьи Ковалевской», «Академическая», «Студенческая», «Сахалинская» и «Комсомольская». Водителей просят внимательно следить за дорожными указателями и следовать им.
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