Песков рассказал, зачем Путин вышел к толпе в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что жители Екатеринбурга передали Владимиру Путину письма и записки во время встречи у корпуса УрФУ. Глава государства приезжал в университет, чтобы пообщаться со студентами. На обратном пути он остановил кортеж и подошел к толпе, которая ждала его несколько часов. По словам Дмитрия Пескова, для президента в этом нет ничего необычного.

«Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия собираются люди и ждут его… всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.



Владимир Путин посетил Екатеринбург 9 июля. За пару часов он успел выступить на саммите производства и индустриализации GMIS, посмотреть промышленную выставку «Иннопром» и пообщаться со студентами УрФУ. Там главе государства представили проект деревни Универсиады, которая внезапно сменила дислокацию — теперь ее планируют строить в Новокольцовском районе.

