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На Широкой Речке открыли продленную улицу Анатолия Муранова

16:03, 11 Июль 2019
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Фото: ТСЖ «Соболева»
Мэрия оформила документы на подключение светофоров.

Улицу Анатолия Муранова на Широкой Речке наконец-то открыли. Работы закончили еще в 2018 году, но администрация Екатеринбурга долго разбиралась с документами на светофоры. Дорожники сделали выезд на Объездную дорогу, который планировали построить еще с 2016 года. Светофоры на перекрестке Соболева — Муранова подключили к системе сегодня, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Где находится многострадальная улица, вы можете посмотреть на нашей карте:

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Напомним, улицу Анатолия Муранова продлили для того, чтобы решить вопрос с весенне-летними подтоплениями и с транспортной доступностью Широкой Речки. Вокруг нового участка рабочие обустроили сбор и отвод внешних и дождевых вод. До того, как дорогу благоустроили, затопление Широкой Речки напоминало остросюжетный триллер — вода заполняла подвалы жилых домов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Широкая речка, районы, дороги, строительство дорог, Администрация Екатеринбурга
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