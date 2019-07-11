На Широкой Речке открыли продленную улицу Анатолия Муранова

Улицу Анатолия Муранова на Широкой Речке наконец-то открыли. Работы закончили еще в 2018 году, но администрация Екатеринбурга долго разбиралась с документами на светофоры. Дорожники сделали выезд на Объездную дорогу, который планировали построить еще с 2016 года. Светофоры на перекрестке Соболева — Муранова подключили к системе сегодня, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Где находится многострадальная улица, вы можете посмотреть на нашей карте: