В Екатеринбурге на 11 дней закроют правую сторону Серафимы Дерябиной
11:39, 10 Июль 2019
На съезде с Объездной дороги будут строить транспортную развязку.
Правую сторону улицы Серафимы Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону Академика Бардина закроют на 11 дней. На пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги будут строить транспортную развязку. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, с 6:00 13 июля до 22:00 23 июля автомобилисты не смогут проехать по правой половине улицы. Транспорт направят по левой половине Серафимы Дерябиной в сторону Академика Бардина.
Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда. Где именно будут вести работы, смотрите на нашей карте:
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