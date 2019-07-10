В Екатеринбурге на 11 дней закроют правую сторону Серафимы Дерябиной

Правую сторону улицы Серафимы Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону Академика Бардина закроют на 11 дней. На пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги будут строить транспортную развязку. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, с 6:00 13 июля до 22:00 23 июля автомобилисты не смогут проехать по правой половине улицы. Транспорт направят по левой половине Серафимы Дерябиной в сторону Академика Бардина.

Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда. Где именно будут вести работы, смотрите на нашей карте: