Судьба временных трибун «Екатеринбург Арены» снова повисла в воздухе

Ранее предполагалось, что конструкции разберут после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Для этого планировали разобрать трибуны с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, 12 тысяч мест собирались отдать свердловским муниципалитетам бесплатно. В частности секретарь «Единой России» на Среднем Урале Виктор Шептий говорил, что две тысячи мест отправятся в Ирбит.

Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта. В марте 2019 года президент ФК «Урал» Григорий Иванов отмечал, что «трибуны могут помочь» на церемонии открытия Универсиады, поэтому их не нужно убирать.