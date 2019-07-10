Судьба временных трибун «Екатеринбург Арены» снова повисла в воздухе
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал ситуацию с временными трибунами на «Екатеринбург Арене». Глава города заявил на «Иннопроме», что 25 тысяч мест — это то, что нужно, а на десять тысяч больше — уже перебор. По словам мэра, вопрос о том, необходимы временные трибуны Центральному стадиону или нет, обсудят к концу года, поскольку Универсиада уже не за горами.
Временные трибуны были правильным решением. При подготовке к Универсиаде надо будет проанализировать этот вопрос. Может, на Универсиаде нам 35 тысяч мест понадобится. До конца 2019 год решим. Обсуждаем это с коллегами из FISU.
Ранее предполагалось, что конструкции разберут после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Для этого планировали разобрать трибуны с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, 12 тысяч мест собирались отдать свердловским муниципалитетам бесплатно. В частности секретарь «Единой России» на Среднем Урале Виктор Шептий говорил, что две тысячи мест отправятся в Ирбит.
Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта. В марте 2019 года президент ФК «Урал» Григорий Иванов отмечал, что «трибуны могут помочь» на церемонии открытия Универсиады, поэтому их не нужно убирать.