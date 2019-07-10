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Судьба временных трибун «Екатеринбург Арены» снова повисла в воздухе

12:01, 10 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Александр Высокинский сказал, что к концу 2019 года решат, сколько мест на стадионе оставят для Универсиады.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал ситуацию с временными трибунами на «Екатеринбург Арене». Глава города заявил на «Иннопроме», что 25 тысяч мест — это то, что нужно, а на десять тысяч больше — уже перебор. По словам мэра, вопрос о том, необходимы временные трибуны Центральному стадиону или нет, обсудят к концу года, поскольку Универсиада уже не за горами.

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Временные трибуны были правильным решением. При подготовке к Универсиаде надо будет проанализировать этот вопрос. Может, на Универсиаде нам 35 тысяч мест понадобится. До конца 2019 год решим. Обсуждаем это с коллегами из FISU.

Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

Ранее предполагалось, что конструкции разберут после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Для этого планировали разобрать трибуны с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, 12 тысяч мест собирались отдать свердловским муниципалитетам бесплатно. В частности секретарь «Единой России» на Среднем Урале Виктор Шептий говорил, что две тысячи мест отправятся в Ирбит.

Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта. В марте 2019 года президент ФК «Урал» Григорий Иванов отмечал, что «трибуны могут помочь» на церемонии открытия Универсиады, поэтому их не нужно убирать.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Универсиада 2023 года, трибуны, Екатеринбург Арена, Свердловская область , Екатеринбург
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