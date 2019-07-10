Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»
Архитектурное бюро S& P Architektura Krajobrazu показало на «Иннопроме» предварительную концепцию благоустройства набережной от Куйбышева до Декабристов, где планируют построить Ледовую арену. Проект называется «Уральский лес», поскольку авторы решили наполнить пространство флорой и фауной уральского леса. Выход к воде сделают природным — на деревянном покрытии. Докладчиком выступил заведующий кафедрой городского строительства Алексей Хриченков.
Архитекторы предлагают разделить территорию на несколько частей: линейный парк с набережной, главную пешеходную ось, детскую игровую площадку. Улицу Народной воли сделают пешеходной. Через реку поставят мост, а на улице 8 Марта — пешеходный переход, чтобы обеспечить сквозной проход вдоль реки. Территорию замостят плиткой и высадят крупногабаритные деревья. «Хотим повторить решение „бульварной ленты“ у Дворца Молодежи», — сказал Алексей Хриченков.
На набережной хотят поставить многофункциональную водную площадку с фонтаном и амфитеатр, рядом с которым на воде можно поставить плавающую сцену. «Мы планируем максимально сохранить природный характер территории. Долго думали над функциональным наполнением. Рассмотрев данное пространство, мы подумали, что надо найти место для родителей с детьми. Подобные площадки создаются по всему миру», — отметил Хриченков.
Члены совета по развитию рекреационных и общественных пространств попросили проектировщиков заострить внимание на климатических особенностях региона: например, «уральский лес» зимой не будет так ярок, как летом. Другие участники обсуждения спросили, как коммунальные службы будут убирать набережную от снега, и попросили детально рассмотреть эту проблему.