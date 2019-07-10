Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»

Архитектурное бюро S& P Architektura Krajobrazu показало на «Иннопроме» предварительную концепцию благоустройства набережной от Куйбышева до Декабристов, где планируют построить Ледовую арену. Проект называется «Уральский лес», поскольку авторы решили наполнить пространство флорой и фауной уральского леса. Выход к воде сделают природным — на деревянном покрытии. Докладчиком выступил заведующий кафедрой городского строительства Алексей Хриченков.

Архитекторы предлагают разделить территорию на несколько частей: линейный парк с набережной, главную пешеходную ось, детскую игровую площадку. Улицу Народной воли сделают пешеходной. Через реку поставят мост, а на улице 8 Марта — пешеходный переход, чтобы обеспечить сквозной проход вдоль реки. Территорию замостят плиткой и высадят крупногабаритные деревья. «Хотим повторить решение „бульварной ленты“ у Дворца Молодежи», — сказал Алексей Хриченков.