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Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»

18:55, 10 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Уральские эксперты посчитали проект благоустройства набережной «сырым».

Архитектурное бюро S& P Architektura Krajobrazu показало на «Иннопроме» предварительную концепцию благоустройства набережной от Куйбышева до Декабристов, где планируют построить Ледовую арену. Проект называется «Уральский лес», поскольку авторы решили наполнить пространство флорой и фауной уральского леса. Выход к воде сделают природным — на деревянном покрытии. Докладчиком выступил заведующий кафедрой городского строительства Алексей Хриченков.

Архитекторы предлагают разделить территорию на несколько частей: линейный парк с набережной, главную пешеходную ось, детскую игровую площадку. Улицу Народной воли сделают пешеходной. Через реку поставят мост, а на улице 8 Марта — пешеходный переход, чтобы обеспечить сквозной проход вдоль реки. Территорию замостят плиткой и высадят крупногабаритные деревья. «Хотим повторить решение бульварной ленты“ у Дворца Молодежи», — сказал Алексей Хриченков.

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На набережной хотят поставить многофункциональную водную площадку с фонтаном и амфитеатр, рядом с которым на воде можно поставить плавающую сцену. «Мы планируем максимально сохранить природный характер территории. Долго думали над функциональным наполнением. Рассмотрев данное пространство, мы подумали, что надо найти место для родителей с детьми. Подобные площадки создаются по всему миру», — отметил Хриченков.

Члены совета по развитию рекреационных и общественных пространств попросили проектировщиков заострить внимание на климатических особенностях региона: например, «уральский лес» зимой не будет так ярок, как летом. Другие участники обсуждения спросили, как коммунальные службы будут убирать набережную от снега, и попросили детально рассмотреть эту проблему.

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Благоустройство набережной Исети
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«Сейчас мы находимся на детальном прорабатывании концепции», — резюмировал Хриченков. «Это пока только концепция, любой горожанин может высказать свое мнение», — добавил глава департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Алексей Храмов. А бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев раскритиковал концепцию «Уральский лес», посчитав, что в центра города необходимо другое концептуальное решение.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Иннопром 2019, Екатеринбург, набережная Исети, набережная, благоустройство
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