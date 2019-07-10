На станции «Площадь 1905 года» нарисовали огромный пластиковый пакет
Московский художник и давний друг «Стенограффии» Данила Шмелев нарисовал огромный и яркий пластиковый пакет около станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге. Обнаружить бирюзовое с оттенками морской волны граффити можно со стороны «Мытного двора» на 8 Марта, 8В. Мастер по трехмерной визуализации еще не закончил рисунок, но в целом картина уже понятна любому прохожему.
Граффити стало самой близкой к центру Екатеринбурга работой «Стенограффии». Данила Шмелев рассказал IMC, что стрит-арт напрямую связан с проблемой экологии и добавил, что сам всегда разделяет мусор.
Напомним, десятый фестиваль уличного искусства «Стенограффия» завершился в минувшие выходные. В рамках фестиваля художники должны были восстановить четыре граффити: «Люди на прутиках» на Вайнера, 11, «Цветочный портал» на 8 Марта, 36, «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева, 12 и «Банки сгущенки и томатного супа» на Самоцветном бульваре, 4. Новые работы прохожие могут найти на Шарташской, Попова, площади Первой пятилетки и в других местах уральской столицы.