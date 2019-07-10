На станции «Площадь 1905 года» нарисовали огромный пластиковый пакет

Московский художник и давний друг «Стенограффии» Данила Шмелев нарисовал огромный и яркий пластиковый пакет около станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге. Обнаружить бирюзовое с оттенками морской волны граффити можно со стороны «Мытного двора» на 8 Марта, 8В. Мастер по трехмерной визуализации еще не закончил рисунок, но в целом картина уже понятна любому прохожему.

Граффити стало самой близкой к центру Екатеринбурга работой «Стенограффии». Данила Шмелев рассказал IMC, что стрит-арт напрямую связан с проблемой экологии и добавил, что сам всегда разделяет мусор.