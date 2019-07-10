Мэрия Екатеринбурга ликвидировала выставку цветов в День города

Администрация Екатеринбурга рассказала, что планируют на 296 годовщину города. Гостей и жителей уральской столицы ждут около 40 мероприятий, которые пройдут с 3 по 18 августа 2019 года. Одним из нововведений станет фестиваль ландшафтного дизайна «Магия театра». Он заменит выставку цветов на Октябрьской площади. Сцена, созданная ландшафтными дизайнерами, будет работать в Историческом сквере сначала как фотозона, а в День города на ней выступят музыканты, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также перед праздником, 15 августа, мэр Александр Высокинский проведет торжественный прием в Театре юного зрителя. В этот же день пройдет Международный фестиваль духовых оркестров. Перед екатеринбуржцами выступят коллективы из Австрии, «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова, швейцарский «Маджестик» с шоу барабанщиков, оркестр из Асбеста и другие. Еще чиновники перенесли с 17 на 14 августа ассамблею «День города — Дочь России». Ее проведут в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.