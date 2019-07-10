Мэрия Екатеринбурга ликвидировала выставку цветов в День города
Администрация Екатеринбурга рассказала, что планируют на 296 годовщину города. Гостей и жителей уральской столицы ждут около 40 мероприятий, которые пройдут с 3 по 18 августа 2019 года. Одним из нововведений станет фестиваль ландшафтного дизайна «Магия театра». Он заменит выставку цветов на Октябрьской площади. Сцена, созданная ландшафтными дизайнерами, будет работать в Историческом сквере сначала как фотозона, а в День города на ней выступят музыканты, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Также перед праздником, 15 августа, мэр Александр Высокинский проведет торжественный прием в Театре юного зрителя. В этот же день пройдет Международный фестиваль духовых оркестров. Перед екатеринбуржцами выступят коллективы из Австрии, «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова, швейцарский «Маджестик» с шоу барабанщиков, оркестр из Асбеста и другие. Еще чиновники перенесли с 17 на 14 августа ассамблею «День города — Дочь России». Ее проведут в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.
Кроме того, в рамках праздничной программы 3 августа пройдет велогонка «Критериум» (на Свердлова от Мельковской до Челюскинцев), в этот же день начнется фестиваль еды «Гастроном». На 10 августа запланировали соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» в парке имени Павлика Морозова и городской фестиваль авторской песни «Август» на летней эстраде Литературного квартала. Еще одно традиционное спортивное мероприятие — марафон «Европа — Азия», который объединит бегунов 11 августа.
В День города, 17 августа, в 11 часов поднимут флаг, а в 12 возложат цветы к памятнику Татищеву и де Геннину. В этот день гостей и жителей Екатеринбурга развеселят гонками на лыжероллерах, выставкой кошек, ретроавтомобилей, фестивалем «Лица улиц», поэтическим марафоном, выставкой в музее «Русская изба». В 22:30 в небо запустят праздничный фейерверк.
Как отмечали 295-летие уральской столицы, смотрите здесь.