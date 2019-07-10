Дешевых квартир в Екатеринбурге стало на 4% меньше с начала года

Доля жилья в Екатеринбурге стоимостью до 60 тысяч рублей за квадратный метр сократилась на 3,7% за полгода. Аналитики N1 посчитали, что теперь его доля составляет 18,8% среди всех продаваемых квартир. Сокращение дешевого жилья коснулось большинства районов города, но есть и те части Екатеринбурга, в которых недорогих квартир стало больше.

Так, в июне на Старой Сортировке квартир стоимостью до 60 тысяч рублей за квадрат было 285, на Уралмаше — 253, на Вторчермете — 214. Это самые высокие показатели. Там цена квадратного метра ниже, чем в среднем по Екатеринбургу. «Доля жилья в эконом сегменте за полгода сократилась, несмотря на их количественный рост. Это значит, что число квартир по средним ценам и выше средних выросло еще больше», — пояснила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

Цены на все квартиры в столице Урала выросли на 0,5%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке — 74,5 тысячи рублей.