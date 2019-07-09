В выходные в метро Екатеринбурга можно будет уехать быстрее
11:17, 09 Июль 2019
Интервалы движения в подземке сократили до 9-12 минут.
Екатеринбургский метрополитен обновил график движения. Теперь в выходные дни с 6 до 7 часов электропоезда будут ходить с интервалом в 12 минут (ранее было на три минуты дольше), с 7 до 24 часов — с перерывами в 9-10 минут (было 11 минут), сообщают на сайте метро. Подземный транспорт стал ездить чаще благодаря тому, что с 6 июля на линию вышел дополнительный поезд.
Возможно, скоро интервал движения сократится и в будние дни. Подробную информацию о движении поездов вы можете посмотреть на сайте Екатеринбургского метрополитена.
Напомним, к 300-летию Екатеринбурга в городе планируют построить вторую ветку метро. В 2019 году на проектирование подземки потратят 250 миллионов рублей. Общий объем финансирования составляет 350 миллионов рублей.
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