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В выходные в метро Екатеринбурга можно будет уехать быстрее

11:17, 09 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Интервалы движения в подземке сократили до 9-12 минут.

Екатеринбургский метрополитен обновил график движения. Теперь в выходные дни с 6 до 7 часов электропоезда будут ходить с интервалом в 12 минут (ранее было на три минуты дольше), с 7 до 24 часов — с перерывами в 9-10 минут (было 11 минут), сообщают на сайте метро. Подземный транспорт стал ездить чаще благодаря тому, что с 6 июля на линию вышел дополнительный поезд.

Возможно, скоро интервал движения сократится и в будние дни. Подробную информацию о движении поездов вы можете посмотреть на сайте Екатеринбургского метрополитена.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга в городе планируют построить вторую ветку метро. В 2019 году на проектирование подземки потратят 250 миллионов рублей. Общий объем финансирования составляет 350 миллионов рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, транспорт, интервал движения, Метрополитен, Свердловская область , Екатеринбург
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