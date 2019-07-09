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В сквере у ДИВСа в Екатеринбурге построят скейт-площадку за 4,4 млн

16:05, 09 Июль 2019
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Фото: Яндекс.Карты
Рядом будет терраса для отдыха.

Скейт-площадку поставят в сквере имени Канделя рядом с ДИВСом в Екатеринбурге. Администрация города потратит 4,4 миллиона рублей на ее установку. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что разгонная горка будет высотой 3,4 метра. С одной стороны горки установят радиус в два метра, с другой — полтора метра. Также подрядчику придется сделать две площадки для подготовки не менее 90 сантиметров и металлическую трубу между скатом и площадками. Поверхность для катания должны выполнить из влагоустойчивой фанеры, обработанной антисептиком с двух сторон. Еще рабочие поставят S-образные приземления высотой в 60 сантиметров, длиной 4,6 метра, шириной в 1,1 метра. Всего на скейт-площадке будет три разных линии. Материалы для спортивного сооружения должны выдерживать морозы до -45 градусов и нагрузку до 800 килограммов.

Кроме того, в сквере обустроят зону отдыха. На ней сделают консольный навес высотой 2,9 метра. Срок установки оборудования — до 15 августа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, скейт-парк, госзакупки, ДИВС, сквер, благоустройство, Екатеринбург
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