В сквере у ДИВСа в Екатеринбурге построят скейт-площадку за 4,4 млн

Скейт-площадку поставят в сквере имени Канделя рядом с ДИВСом в Екатеринбурге. Администрация города потратит 4,4 миллиона рублей на ее установку. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что разгонная горка будет высотой 3,4 метра. С одной стороны горки установят радиус в два метра, с другой — полтора метра. Также подрядчику придется сделать две площадки для подготовки не менее 90 сантиметров и металлическую трубу между скатом и площадками. Поверхность для катания должны выполнить из влагоустойчивой фанеры, обработанной антисептиком с двух сторон. Еще рабочие поставят S-образные приземления высотой в 60 сантиметров, длиной 4,6 метра, шириной в 1,1 метра. Всего на скейт-площадке будет три разных линии. Материалы для спортивного сооружения должны выдерживать морозы до -45 градусов и нагрузку до 800 килограммов.

Кроме того, в сквере обустроят зону отдыха. На ней сделают консольный навес высотой 2,9 метра. Срок установки оборудования — до 15 августа.