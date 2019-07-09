В «городе храбрых и бесов» нашли место детству

Напомним, словосочетание «город бесов» закрепилось за екатеринбуржцами после гневного выступления журналиста Владимира Соловьева. Именно его использовал корреспондент, когда описывал протесты в сквере у Драмтеатра. Екатеринбуржцы быстро подхватили идею и распространили по городу таблички с фразой Соловьева.

Кроме того, на Кольцовском тракте появился указатель «город бесов». Его быстро сняли, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «город храбрых» звучит куда благороднее. Жители уральской столицы, недолго думая, добавили к названию Екатеринбурга на Кольцовском тракте табличку «город храбрых».