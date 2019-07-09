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В «городе храбрых и бесов» нашли место детству

08:41, 09 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
На остановке «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге повесили розовые качели.

Екатеринбург украсил очередной объект, напоминающий о скверных протестах. На остановке «Площадь 1905 года» в сторону проспекта Ленина появились нежно-розовые качели. Автор работы вывел на сидении белую надпись: «В городе храбрых и бесов все еще есть место детству».


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Напомним, словосочетание «город бесов» закрепилось за екатеринбуржцами после гневного выступления журналиста Владимира Соловьева. Именно его использовал корреспондент, когда описывал протесты в сквере у Драмтеатра. Екатеринбуржцы быстро подхватили идею и распространили по городу таблички с фразой Соловьева.

Кроме того, на Кольцовском тракте появился указатель «город бесов». Его быстро сняли, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «город храбрых» звучит куда благороднее. Жители уральской столицы, недолго думая, добавили к названию Екатеринбурга на Кольцовском тракте табличку «город храбрых».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, площадь 1905 года, скверная история, качели, город бесов, Свердловская область , Екатеринбург
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