УрФУ расцвел перед визитом Владимира Путина
08:00, 09 Июль 2019
Территорию перед университетом экстренно благоустроили.
Корпус УрФУ на Ленина, 51 экстренно привели в порядок перед визитом Владимира Путина. Когда намерения президента подтвердились, площадку перед Университетом освободили от машин и заставили цветочными клумбами (на месте которых раньше стояли старые лавочки). Чтобы сгладить все неровности, там положили новый асфальт и заполнили все ямы. После этого на территорию согнали уборочную технику со щетками и мойки высокого давления. Дворники в ускоренном режиме убирали мусор и красили чугунную оградку.
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Владимир Путин приедет в Екатеинбург 9 июля для участия в промышленной выставке «Иннопром». В программе президента также запланировано участие в саммите GMIS и встреча со студентами УрФУ, которые представят ему инновационные разработки. Участие Владимира Путина в последнем мероприятии подтвердилось только во второй половине дня, 8 июля. Тогда и началось внезапное благоустройство перед корпусом на Ленина.
Фото в тексте: ЕТВ
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