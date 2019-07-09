УрФУ расцвел перед визитом Владимира Путина

Корпус УрФУ на Ленина , 51 экстренно привели в порядок перед визитом Владимира Путина. Когда намерения президента подтвердились , площадку перед Университетом освободили от машин и заставили цветочными клумбами ( на месте которых раньше стояли старые лавочки). Чтобы сгладить все неровности , там положили новый асфальт и заполнили все ямы. После этого на территорию согнали уборочную технику со щетками и мойки высокого давления. Дворники в ускоренном режиме убирали мусор и красили чугунную оградку.