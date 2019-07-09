«Синара» переманила Универсиаду и УрФУ в Новокольцовский район

«Мы в этих павильонах сможем проводить соревнования по восьми видам спорта: боксу, настольному теннису, гимнастике и другим. Комплекс это позволяет. Здесь же будет Дворец водных видов спорта. Фактически, мы в городе проводим церемонию открытия, там же будет Дворец дзюдо. То есть мы по минимуму задействуем городскую инфраструктуру, зато развиваем эту территорию», — прокомментировал Евгений Куйвашев проект развития площадки.

После Универсиады на площадку должны переехать несколько институтов, окончательно превратив ее в студенческий кампус. Ранее главной площадкой под университетскую деревню считали ВИЗ-правобережный, который резервировали еще под ЭКСПО-2025. Позже сенатор Аркадий Чернецкий рассказывал ЕТВ, что от этой территории могут отказаться из-за отсутствия коммуникаций. На подготовку к Универсиаде у города остается три года.