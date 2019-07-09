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«Синара» переманила Универсиаду и УрФУ в Новокольцовский район

20:38, 09 Июль 2019
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Фото: департамент информполитики
Владимиру Путину представили проект университетской деревни. ВИЗ пролетел.

Президенту Вдалимиру Путину представили проект деревни Универсиады 2023 на в районе Новокольцовский. Макет находился в УрФУ, куда глава государства заглянул во время визита в Екатеринбург. На предложенной площадке в 600 гектаров планируют построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор и обустроить территорию для прогулок. Чтобы зрители смогли добраться туда, власти планируют запустить скоростной трамвай. Строительство объектов доверили группе «Синара», которая построила конгресс-холл и два раза реконструировала центральный стадион.

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Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что площадку выбрали чтобы объединить силы УрФУ, корпусы которого сейчас разбросаны по всему городу, сообщили в департаменте информполитики региона. Часть соревнований глава региона предложил проводить в конгресс-холле.
Владимир Путин
президент РФ
Спортивные объекты после Универсиады пойдут на развитие студенческого спорта. Несколько крупнейших сооружений будут использованы для размещения университетских факультетов, центров подготовки специалистов и развития науки. А некоторые — на развитие спорта. Надо внимательнее посмотреть. Я уверен, что студенты смогут ими пользоваться. Целый студенческий городок будет создан и несомненно студентам будет доступна вся инфраструктура, которая будет создана.
Владимир Путин

«Мы в этих павильонах сможем проводить соревнования по восьми видам спорта: боксу, настольному теннису, гимнастике и другим. Комплекс это позволяет. Здесь же будет Дворец водных видов спорта. Фактически, мы в городе проводим церемонию открытия, там же будет Дворец дзюдо. То есть мы по минимуму задействуем городскую инфраструктуру, зато развиваем эту территорию», — прокомментировал Евгений Куйвашев проект развития площадки.

После Универсиады на площадку должны переехать несколько институтов, окончательно превратив ее в студенческий кампус. Ранее главной площадкой под университетскую деревню считали ВИЗ-правобережный, который резервировали еще под ЭКСПО-2025. Позже сенатор Аркадий Чернецкий рассказывал ЕТВ, что от этой территории могут отказаться из-за отсутствия коммуникаций. На подготовку к Универсиаде у города остается три года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Синара, Универсиада 2023 года, Универсиада, Евгений Куйвашев, Дмитрий Пумпянский
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