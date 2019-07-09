Путин заглянул на «Иннопром» в Екатеринбурге
19:15, 09 Июль 2019
Глава государства посмотрел на роботов и беспилотники.
Президент Владимир Путин побывал на промышленной выставке «Иннопром» во время своего визита в Екатеринбург. Глава государства посетил стенд Минпромторга, корпорации «Галактика», компаний ABAGY Robotic Systems, «Цифра» и разработчика беспилотников бюро «Аэростат». Президента сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-премьер Дмитрий Козак и полпред президента по УрФО Николай Цуканов.
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург сегодня в 17:00. Из аэропорта президент направился в конгресс-холл, где выступил перед участниками саммита GMIS. Он рассказал о поисках нового источника энергии. После этого глава государства отправился в корпус УрФУ на Ленина, 51, где провел встречу со студентами. ЕТВ расскажет все подробности после ее завершения.
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