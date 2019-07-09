Путин заглянул на «Иннопром» в Екатеринбурге

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Владимир Путин прилетел в Екатеринбург сегодня в 17:00. Из аэропорта президент направился в конгресс-холлгде выступил перед участниками саммита GMIS. Он рассказал о поисках нового источника энергии. После этого глава государства отправился в корпус УрФУ на Ленина51где провел встречу со студентами. ЕТВ расскажет все подробности после ее завершения.

Президент Владимир Путин побывал на промышленной выставкеИннопром» во время своего визита в Екатеринбург. Глава государства посетил стенд МинпромторгакорпорацииГалактика», компаний ABAGY Robotic Systems,Цифра» и разработчика беспилотников бюроАэростат». Президента сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашеввице-премьер Дмитрий Козак и полпред президента по УрФО Николай Цуканов.