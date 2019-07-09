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Президент Путин на GMIS в Екатеринбурге заявил о «деградации климата»

17:17, 09 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Главу России после выступления на саммите ждут на встречу с аспирантами и студентами в УрФУ.

Президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург. Несколько минут назад глава государства зашел в зал конгресс-холла, где участники GMIS ждали начала пленарного заседания. «Сегодня очевидно, что все более ускоряющая технологическая трансформация меняет целые отрасли. Казалось бы — вот она новая промышленность. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором мечтали в ХХ веке. Но деградация природы и климата продолжается. И здесь в России мы чувствуем это наиболее остро — у нас температура растет в два раза быстрее, чем в целом на планете. Смторите, что в Иркутской области сейчас происходит: и пожары страшные, и наводнение», — начал свое выступление Владимир Путин.

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Владимир Путин
президент РФ
Ветровая генерация хороша. Но кто-то вспоминает в этом случае про птиц? Сколько их гибнет! Это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии.
Владимир Путин

В программе визита президента РФ — посещение УрФУ (здание бывшего УрГУ) на Ленина, 51. Там Владимир Путин должен встретиться со студентами и аспирантами. Также планируется, что в университете Группа Синара презентует Путину проект деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском микрорайоне.

Накануне визита Владимира Путина у корпуса УрФУ на Ленина поставили многоярусные клумбы, разровняли асфальт и вымыли дорогу. А сегодня утром, 9 июля, университет оцепили полицейские. Автомобили эвакуировали с парковки, пешеходов не подпускали близко к зданию. Остановку «Оперный театр» перенесли на 100 метров от УрФУ.

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Рядом будет терраса для отдыха.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, визит, УРФУ, президент РФ, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Путин
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