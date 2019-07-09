Президент Путин на GMIS в Екатеринбурге заявил о «деградации климата»
Президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург. Несколько минут назад глава государства зашел в зал конгресс-холла, где участники GMIS ждали начала пленарного заседания. «Сегодня очевидно, что все более ускоряющая технологическая трансформация меняет целые отрасли. Казалось бы — вот она новая промышленность. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором мечтали в ХХ веке. Но деградация природы и климата продолжается. И здесь в России мы чувствуем это наиболее остро — у нас температура растет в два раза быстрее, чем в целом на планете. Смторите, что в Иркутской области сейчас происходит: и пожары страшные, и наводнение», — начал свое выступление Владимир Путин.
В программе визита президента РФ — посещение УрФУ (здание бывшего УрГУ) на Ленина, 51. Там Владимир Путин должен встретиться со студентами и аспирантами. Также планируется, что в университете Группа Синара презентует Путину проект деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском микрорайоне.
Накануне визита Владимира Путина у корпуса УрФУ на Ленина поставили многоярусные клумбы, разровняли асфальт и вымыли дорогу. А сегодня утром, 9 июля, университет оцепили полицейские. Автомобили эвакуировали с парковки, пешеходов не подпускали близко к зданию. Остановку «Оперный театр» перенесли на 100 метров от УрФУ.