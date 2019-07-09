Президент Путин на GMIS в Екатеринбурге заявил о «деградации климата»

В программе визита президента РФ — посещение УрФУ (здание бывшего УрГУ) на Ленина, 51. Там Владимир Путин должен встретиться со студентами и аспирантами. Также планируется, что в университете Группа Синара презентует Путину проект деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском микрорайоне.

Накануне визита Владимира Путина у корпуса УрФУ на Ленина поставили многоярусные клумбы, разровняли асфальт и вымыли дорогу. А сегодня утром, 9 июля, университет оцепили полицейские. Автомобили эвакуировали с парковки, пешеходов не подпускали близко к зданию. Остановку «Оперный театр» перенесли на 100 метров от УрФУ.