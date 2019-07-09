Главная «ЕТВ»НовостиГород

Пешеходам перекрыли дорогу около УрФУ перед приездом Путина

10:38, 09 Июль 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Вокруг корпуса на Ленина, 51 столпились полицейские.

Пешеходам, которые хотят пройти рядом с корпусом УрФУ на Ленина, 51, перекрыли дорогу. Полицейские окружили площадь Парижской коммуны и само здание университета. Людей пускают в обход, парковку оцепили. Остановку «Оперный театр» официально перенесли на сто метров, но автобусы следуют мимо УрФУ и останавливаются только у Главпочтамта. Вероятно, так в университете ждут визита президента Владимира Путина. Пешеходам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что перекрытия вызваны учениями МЧС.

Ранее было известно, что работникам корпуса на Ленина, 51 дали внеплановые выходные. Студентов тоже не пустят в альма-матер до 10 июля.

По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.

Вчера, 8 июля, возле УрФУ поставили шикарные многоярусные клумбы и положили асфальт, а затем помыли дорогу щетками. За работами следил мэр Александр Высокинский и вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

Напомним, приезд Владимира Путина запланирован в рамках саммита GMIS, который открылся сегодня, 9 июля. После того, как стало известно, что президент точно приедет, началось внезапное благоустройство проспекта Ленина.

У екатеринбуржца забрали слишком дорогой для него Lexus
Должник попытался спрятать автомобиль от приставов.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Пешеходам перекрыли дорогу около УрФУ перед приездом Путина»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, перекрытие улиц, пешеходы, охрана, УРФУ, полиция, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Путин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
10 июля в 19:30
С Алексей Гинзбург
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов