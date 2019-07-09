Пешеходам перекрыли дорогу около УрФУ перед приездом Путина
Пешеходам, которые хотят пройти рядом с корпусом УрФУ на Ленина, 51, перекрыли дорогу. Полицейские окружили площадь Парижской коммуны и само здание университета. Людей пускают в обход, парковку оцепили. Остановку «Оперный театр» официально перенесли на сто метров, но автобусы следуют мимо УрФУ и останавливаются только у Главпочтамта. Вероятно, так в университете ждут визита президента Владимира Путина. Пешеходам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что перекрытия вызваны учениями МЧС.
Ранее было известно, что работникам корпуса на Ленина, 51 дали внеплановые выходные. Студентов тоже не пустят в альма-матер до 10 июля.
Вчера, 8 июля, возле УрФУ поставили шикарные многоярусные клумбы и положили асфальт, а затем помыли дорогу щетками. За работами следил мэр Александр Высокинский и вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
Напомним, приезд Владимира Путина запланирован в рамках саммита GMIS, который открылся сегодня, 9 июля. После того, как стало известно, что президент точно приедет, началось внезапное благоустройство проспекта Ленина.