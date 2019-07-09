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Екатеринбуржцы застряли на остановках из-за 012 и 019 маршрутов

09:34, 09 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Утром автобусов было так мало, что горожанам пришлось ждать транспорт минимум 20 минут.

Жители Академического не смогли уехать утром на работу в центр. Им пришлось больше часа стоять на остановке в ожидании 012 и 019 маршруток. Пассажиры говорят, что персонал транспортной компании не вышел на работу из-за задержки зарплаты. Так им объяснил один из водителей. Нашей коллеге повезло больше: она прождала 012 маршрутку 20 минут. Но и это слишком много для большого потока пассажиров утром.

Маршруты 012 и 019 обслуживает транспортная компания «Восход». Мы позвонили в нее за комментарием, но сотрудница предприятия уверила нас, что сейчас автобусов на линии больше. По какой причине их не было раньше, девушка комментировать отказалась. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что комитет по транспорту уже ведет переговоры с руководителем «Восхода».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, транспортная реформа, автобус, маршруты, Свердловская область , Екатеринбург
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