Высокинский пообещал забрать маршруты у частных перевозчиков
Александр Высокинский заявил, что у частных перевозчиков заберут ряд маршрутов общественного транспорта. Это, по мнению главы Екатеринбурга, позволит не повышать стоимость проезда. «Источником средств, не поднимая тариф, станет транспортная реформа и возвращение тех маршрутов, которые почему-то мы бесплатно подарили частникам», — сказал Высокинский.
В Екатеринбурге существует несколько маршрутов, которые были отданы частным перевозчикам потому что считались нерентабельными. Автобус № 27 в начале 2000-х принадлежал МОАПу, был передан сначала компании «Ю-ви-эй транс», затем (поскольку был убыточным) — ПАТП «Город». Сейчас пассажиров устраивает режим движения автобуса — интервал движения составляет около четырех минут в любое время дня — и не хотят передачи автобуса № 27 в ведение муниципалитета. Схожая ситуация сложилась с автобусом № 2 и еще несколькими маршрутами.
Какие именно маршруты мэрия заберет у частных перевозчиков — пока неизвестно. Ясность появится посте того, как будет утверждена новая маршрутная сеть по итогам исследования пассажиропотока, которое будет завершено осенью.
Еще одним шагом сохранить существующий тариф на проезд в общественном транспорте Александр Всокинский назвал возможные концессии. Сейчас рассматриваются варианты сотрудничества муниципалитете и крупного бизнеса. Соглашение о развитии транспортной инфраструктуры и обновлении подвижного состава городского общественного электротранспорта (трамваи и троллейбусы) было подписано между областным правительством, администрацией Екатеринбурга и группой «Синара» было подписано год назад — на прошлом «Иннопроме-2018».
С тех пор никаких изменений не произошло. На «Иннопроме-2019» Высокинский назвал еще двух возможных участников концессионного соглашения — «Уралтрансмаш» и «Трансмашхолдинг».