Высокинский пообещал забрать маршруты у частных перевозчиков

Александр Высокинский заявил, что у частных перевозчиков заберут ряд маршрутов общественного транспорта. Это, по мнению главы Екатеринбурга, позволит не повышать стоимость проезда. «Источником средств, не поднимая тариф, станет транспортная реформа и возвращение тех маршрутов, которые почему-то мы бесплатно подарили частникам», — сказал Высокинский.

В Екатеринбурге существует несколько маршрутов, которые были отданы частным перевозчикам потому что считались нерентабельными. Автобус № 27 в начале 2000-х принадлежал МОАПу, был передан сначала компании «Ю-ви-эй транс», затем (поскольку был убыточным) — ПАТП «Город». Сейчас пассажиров устраивает режим движения автобуса — интервал движения составляет около четырех минут в любое время дня — и не хотят передачи автобуса № 27 в ведение муниципалитета. Схожая ситуация сложилась с автобусом № 2 и еще несколькими маршрутами.

Какие именно маршруты мэрия заберет у частных перевозчиков — пока неизвестно. Ясность появится посте того, как будет утверждена новая маршрутная сеть по итогам исследования пассажиропотока, которое будет завершено осенью.

