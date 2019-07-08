Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
13:09, 08 Июль 2019
Александр Высокинский рассказал о двух вариантах.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады». Градоначальник рассказал, что это микрорайон ВИЗ-Правобережный и территория рядом с «Екатеринбург-Экспо»
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И та, и другая [площадка] будут развиваться в любом случае. Если не построим на ВИЗе деревню, то у губернатора есть мысль туда переместить областное правительство.
По словам Высокинского, через три-четыре месяца власти определятся с тем, где будут строить деревню Универсиады. »Если мы поймём что мы на ВИЗе по инженерной подготовке не укладываемся, то будем выходить сюда [на ЭКСПО]. Мы будем тянуть две площадки», — заявил Александр Высокинский.
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