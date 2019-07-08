В Екатеринбург вернутся грозы и дожди

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге пройдет под эгидой грозовых туч. К счастью, тепло не исчезнет из уральской столицы. А это значит, что мы хотя бы не замерзнем. Хотя понедельник, 8 июля, будет самым прохладным. Днем синоптики обещают +18 градусов Цельсия и мелкий дождь. Но иногда в течение дня екатеринбуржцы смогут поглядеть на солнце, спрятанное за облаками. Западный ветер в первый будний день подует со скоростью 6-15 метров в секунду.

Во вторник, 9 июля, температура воздуха повысится на пять градусов. Почти весь день окажется солнечным. Ветер стихнет до 4-11 метров в секунду. А вот в среду, 10 июля, придут дожди. Воздух разогреется до +26, в обед может начаться гроза. В четверг, 11 июля, дожди и грозы продолжатся. Только температура упадет до +21, и ветер среды стихнет с 16 до 11 метров в секунду.

В пятницу, 12 июля, вернется солнце, пишут на Gismeteo. Термометр покажет вам +25. Пожалуй, именно на этот вечер стоит планировать отдых, поскольку вам не помешают осадки.