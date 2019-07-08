Строительство зоопарка в Екатеринбурге перенесли на пять лет вперед

Строительство зоопарка в Екатеринбурге перенесли на пять лет. Об этом журналистам сообщили на «Иннопроме» во время презентации концепции развития Октябрьского района. Ранее говорилось о том, что первую очередь зоопарка начнут возводить в 2020 году, а первые посетители смогут прийти в питомник уже в 2023 году. Но теперь начало строительства планируют на 2025 год.

Зоопарку отвели 37 гектаров. Эта площадь в 20 раз больше, чем сейчас. Новый питомник впишут в лесной массив за Кольцовским трактом с помощью ландшафтного дизайна, используя дополнительные зеленые насаждения, декоративные покрытия и водные объекты. Как будет выглядеть современный большой зоопарк, читайте здесь. Видеопрезентацию питомника смотрите по ссылке.