На Луначарского – Куйбышева в Екатеринбурге перекроют дорогу
14:35, 08 Июль 2019
На участке будут ремонтировать трамвайные пути.
Дорогу на перекрестке Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге закроют на 12 дней с перерывами. На участке будут ремонтировать трамвайные пути. На перекрестке ограничат движение с 12 по 15 июля, затем с 19 по 22 и с 26 по 29 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Во время ремонта путей водителям предлагают ездить по Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской. Планируйте свой путь заранее и смотрите на нашу карту:
«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»
Как екатеринбуржцы переживают конфликт между Грузией и Россией.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
«Уралтрансмаш» показал, как выглядит новый рогатый рельсовый вагон.