На Луначарского – Куйбышева в Екатеринбурге перекроют дорогу

Дорогу на перекрестке Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге закроют на 12 дней с перерывами. На участке будут ремонтировать трамвайные пути. На перекрестке ограничат движение с 12 по 15 июля, затем с 19 по 22 и с 26 по 29 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Во время ремонта путей водителям предлагают ездить по Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской. Планируйте свой путь заранее и смотрите на нашу карту: