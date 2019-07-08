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На Луначарского – Куйбышева в Екатеринбурге перекроют дорогу

14:35, 08 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
На участке будут ремонтировать трамвайные пути.

Дорогу на перекрестке Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге закроют на 12 дней с перерывами. На участке будут ремонтировать трамвайные пути. На перекрестке ограничат движение с 12 по 15 июля, затем с 19 по 22 и с 26 по 29 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Во время ремонта путей водителям предлагают ездить по Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской. Планируйте свой путь заранее и смотрите на нашу карту:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, перекрытие улиц, Администрация Екатеринбурга, ремонт дорог, трамвай, Свердловская область , Екатеринбург
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