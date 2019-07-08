Александр Высокинский наймет ЗиК для уборки Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский присмотрелся к новой уборочной технике Завода имени Калинина. Он ищет машину, которая сможет собирать пыль при минусовой температуре. ЗиК предлагает делать это с помощью незамерзайки, которая становится абсорбентом и поглощает частицы. Такие машины уже эксплуатируют в Омске, Сочи и Новосибирске. Партию закупили и в каждый район Екатеринбурга.

На площадке «Иннопрома» идут переговоры о том, чтобы Екатеринбург покупал у ЗиКа не только машины, но и услуги по уборке улиц. По словам Александра Высокинского, это будет удобнее, так как город будет оплачивать только часы. «Детей учили ходить вместе, дай бог пойдем дальше», — резюмировал он.