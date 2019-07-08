Главная «ЕТВ»НовостиГород

Александр Высокинский наймет ЗиК для уборки Екатеринбурга

13:43, 08 Июль 2019
69ecf7d2-56a2-474a-ab41-25cb38115690.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На площадке «Иннопрома» ищут средство от пыли.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский присмотрелся к новой уборочной технике Завода имени Калинина. Он ищет машину, которая сможет собирать пыль при минусовой температуре. ЗиК предлагает делать это с помощью незамерзайки, которая становится абсорбентом и поглощает частицы. Такие машины уже эксплуатируют в Омске, Сочи и Новосибирске. Партию закупили и в каждый район Екатеринбурга.

На площадке «Иннопрома» идут переговоры о том, чтобы Екатеринбург покупал у ЗиКа не только машины, но и услуги по уборке улиц. По словам Александра Высокинского, это будет удобнее, так как город будет оплачивать только часы. «Детей учили ходить вместе, дай бог пойдем дальше», — резюмировал он.

«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»
Как екатеринбуржцы переживают конфликт между Грузией и Россией.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Александр Высокинский наймет ЗиК для уборки Екатеринбурга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , уборка, пыль, ЗИК, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
10 июля в 19:30
С Алексей Гинзбург
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов