Александр Высокинский наймет ЗиК для уборки Екатеринбурга
13:43, 08 Июль 2019
На площадке «Иннопрома» ищут средство от пыли.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский присмотрелся к новой уборочной технике Завода имени Калинина. Он ищет машину, которая сможет собирать пыль при минусовой температуре. ЗиК предлагает делать это с помощью незамерзайки, которая становится абсорбентом и поглощает частицы. Такие машины уже эксплуатируют в Омске, Сочи и Новосибирске. Партию закупили и в каждый район Екатеринбурга.
На площадке «Иннопрома» идут переговоры о том, чтобы Екатеринбург покупал у ЗиКа не только машины, но и услуги по уборке улиц. По словам Александра Высокинского, это будет удобнее, так как город будет оплачивать только часы. «Детей учили ходить вместе, дай бог пойдем дальше», — резюмировал он.
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