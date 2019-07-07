Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам «Иннопрома»

В павильонах МВЦ « Екатеринбург-ЭКСПО» завершают подготовку к юбилейной промышленной выставке « Иннопром — 2019». В « нулевой день» стенды компаний успел стремительно осмотреть губернатор Евгений Куйвашев. Он успел побывать на площадке вечером , 6 июля , когда в Екатеринбург прибыл министр промышленности Денис Мантуров , поэтому повторный обход занял около десяти минут. Дольше всего губернатор задержался на стенде РМК. В прошлом году на площадке можно было попасть в зеркальный лабиринт , а теперь — в неоновый тоннель в виде молекулы меди. В этом году компания отмечает 15-летие , так что на 45 мониторах можно увидеть еще и всю их историю.