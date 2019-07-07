Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам «Иннопрома»
18:00, 07 Июль 2019
В Екатеринбурге завершают подготовку к промышленной выставке.
В павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершают подготовку к юбилейной промышленной выставке «Иннопром — 2019». В «нулевой день» стенды компаний успел стремительно осмотреть губернатор Евгений Куйвашев. Он успел побывать на площадке вечером, 6 июля, когда в Екатеринбург прибыл министр промышленности Денис Мантуров, поэтому повторный обход занял около десяти минут. Дольше всего губернатор задержался на стенде РМК. В прошлом году на площадке можно было попасть в зеркальный лабиринт, а теперь — в неоновый тоннель в виде молекулы меди. В этом году компания отмечает 15-летие, так что на 45 мониторах можно увидеть еще и всю их историю.
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Что-то интересное готовится на стенде ЧТПЗ: на входе стоят кошки (и они уже мяукают). Площадку УГМК превратили в шахту, поставив на ней спецтехнику, а ТМК и «Синара» объединились, чтобы показать локомотивы. Все подробности выставки ЕТВ расскажет после официального открытия «Иннопрома», которое пройдет 8 июля. Монтажные работы должны завершиться сегодня вечером. 9 июля площадку посетит президент Владимир Путин.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
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