Застройщик рассказал о будущем ВИЗа-Правобережного без ЭКСПО
13:19, 05 Июль 2019
«Группа ЛСР» показала первый рендер будущего микрорайона.
Екатеринбургский застройщик — «Группа ЛСР» — рассказал, как будет выглядеть ВИЗ-Правобережный в ближайшем будущем. Проект межевания территории компания сделала по заказу мэрии, глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже утвердил его.
Застройка займет 600 гектаров в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда. Проект разрабатывали вместе с архитектурным бюро Archinform, и он уже прошел общественные обсуждения, где его поддержали.
Ожидается, что на ВИЗе-Правобережном построят 580 тысяч квадратных метров жилья с дворами без машин, коммерческими помещениями на первых этажах и большим парком в пределах улиц Крауля — Районная, 1 — Татищева — Срединное кольцо. Застройщики надеются на метро — две станции второй ветки должны как раз расположиться на ВИЗе Правобережном. Но, по крайней мере, сюда точно пустят трамвай, который продлят с Татищева, и автобусы.
В новом микрорайоне планируется построить и социальную инфраструктуру: детские сады на 1100 мест, школу вместимостью 2825 мест, торговые центры, больницы и паркинги.
«„Группе ЛСР“ принадлежит 14 гектаров запроектированной территории, на которых мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проектирование нового жилого квартала мы уже начали», — рассказал директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев.
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