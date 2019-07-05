Застройщик рассказал о будущем ВИЗа-Правобережного без ЭКСПО

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Застройка займет 600 гектаров в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда. Проект разрабатывали вместе с архитектурным бюро Archinform, и он уже прошел общественные обсуждения , где его поддержали.





Ожидается , что на ВИЗе-Правобережном построят 580 тысяч квадратных метров жилья с дворами без машин , коммерческими помещениями на первых этажах и большим парком в пределах улиц Крауля — Районная , 1 — Татищева — Срединное кольцо. Застройщики надеются на метро — две станции второй ветки должны как раз расположиться на ВИЗе Правобережном. Но , по крайней мере , сюда точно пустят трамвай , который продлят с Татищева , и автобусы.





В новом микрорайоне планируется построить и социальную инфраструктуру: детские сады на 1100 мест , школу вместимостью 2825 мест , торговые центры , больницы и паркинги.





« „ Группе ЛСР“ принадлежит 14 гектаров запроектированной территории , на которых мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проектирование нового жилого квартала мы уже начали», — рассказал директор по развитию « Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев.











Екатеринбургский застройщик —Группа ЛСР» — рассказалкак будет выглядеть ВИЗ-Правобережный в ближайшем будущем. Проект межевания территории компания сделала по заказу мэрииглава Екатеринбурга Александр Высокинский уже утвердил его.