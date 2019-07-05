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В выходные небо над Екатеринбургом затянет облаками

08:18, 05 Июль 2019
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Фото: pixabay
Температура воздуха в уральской столице поднимется не выше +21.

Екатеринбуржцам повезет с погодой в первые июльские выходные. Перепадов температур ждать не придется, внезапных гроз и ливней тоже. Конечно, в городе не будет летнего пекла, но и это не нужно, правда? Жгучее солнце сильно утомляет и не оставляет сил. Поэтому ловите прогноз погоды, который порадует любителей свежего воздуха и даст надежду на приятный отдых.

В пятницу, 5 июля, утром синоптики обещают +18 градусов Цельсия. Днем температура повысится на три градуса. В небе разгуляются облака, подует западный ветер со скоростью 6-13 метров в секунду. В субботу, 6 июля, ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура останется прежней — +20 градусов. С 11 до 20 часов может пойти мелкий дождь, пишут на Gismeteo.

В воскресенье, 7 июля, термометр покажет все те же +20. Солнце выглянет только утром, а потом спрячется за облаками. Западный ветер утихнет до 11 метров в секунду. Также с 11 до 14 часов возможны осадки. Выбирайте время для прогулок и наслаждайтесь летом, пока оно не ушло. Хороших выходных!

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, облака, солнце, лето, синоптики, погода , Екатеринбург
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