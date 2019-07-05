В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького

В Екатеринбурге на месяц закрыли движение транспорта по улице Горького от Карла Маркса до Куйбышева. Компания «Реконструкция ЕКБ» будет менять дорожное покрытие на участке, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся до 4 августа. Транспорт направят по улицам Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева.

ЕТВ отметил участок на карте.