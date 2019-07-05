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В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького

16:11, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
В центре города меняют асфальт.

В Екатеринбурге на месяц закрыли движение транспорта по улице Горького от Карла Маркса до Куйбышева. Компания «Реконструкция ЕКБ» будет менять дорожное покрытие на участке, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся до 4 августа. Транспорт направят по улицам Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева.

ЕТВ отметил участок на карте.

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Скоро движение закроют и по другой центральной улице города. С 15 по 21 июля рабочие будут менять инженерные сети на Сакко и Ванцетти в районе дома № 37 по улице Радищева.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, перекресток, перекроют улицы, Екатеринбург
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