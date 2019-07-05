В Екатеринбурге меняют трубы на улице Старых Большевиков
11:26, 05 Июль 2019
В ЕТК пообещали восстановить благоустройство, когда закончат работы.
Специалисты ЕТК перекладывают трубы по улице Старых Большевиков от Каширской до Фрезеровщиков. Тепломагистраль растянулась на 422 метра. На объекте применяют современные технологии и материалы, чтобы избежать аварий.
Ремонтные работы никак не ограничивают ГВС потребителей: вода подается о временному трубопроводу. После окончания работ на объекте восстановят благоустройство. В пресс-службе ЕТК уточнили, что за последние два года устранили на участке 12 повреждений.
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